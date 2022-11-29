- Haberler
- Otomobil Haberleri
- Mazda CX-5 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri
Mazda CX-5 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 09:10
- Güncelleme : 29.11.2022 - 09:38
Japon otomobil üreticisi Mazda'nın kompakt crossover SUV sınıfında konumlanan ve ilk günden bu yana dünya çapında 3 milyondan fazla satan CX-5 modeli, kasım ayı itibarıyla ülkemize giriş yaptı.
Power Sense, Power Sense Plus ve Power Sense Sport olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle yollara çıkan Mazda CX-5, 2,0 litrelik 165 HP gücündeki benzinli motor, 6 ileri vitesli otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş kombinasyonuyla yollara çıkıyor.
Siyah, beyaz veya kahverengi Nappa deri döşemelerle satın alınabilen CX-5'in Power Sense Sport donanımı ön ve arka tampon dekorları, radyatör ızgarası çerçevesi ile dış dikiz aynalarında kullanılan parlak siyah detaylarıyla diğer modellerden ayrışıyor.
Mazda CX-5 fiyat listesi
Vites geçiş hızları iyileştirilen kompakt SUV, 1 milyon 429 bin 070 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- 2.0 SKYACTIV-G 165 PS - 1 milyon 429 bin 070 TL