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    Mazda CX-5 Türkiye'de: İşte fiyatı

    Japon otomobil üreticisi Mazda, yeni CX-5 modelini ülkemizde satışa sundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2022 - 09:09
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    Mazda CX-5 Türkiye'de: İşte fiyatı

    Japon otomobil üreticisi Mazda'nın kompakt crossover SUV sınıfında konumlanan ve ilk günden bu yana dünya çapında 3 milyondan fazla satan CX-5 modeli, yenilenerek ülkemize geldi.

    Power Sense, Power Sense Plus ve Power Sense Sport olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle yollara çıkan Mazda CX-5, 2,0 litrelik 165 HP gücündeki benzinli motor, 6 ileri vitesli otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş kombinasyonuyla yollara çıkıyor.

    Siyah, beyaz veya kahverengi Nappa deri döşemelerle satın alınabilen CX-5'in Power Sense Sport donanımı ön ve arka tampon dekorları, radyatör ızgarası çerçevesi ile dış dikiz aynalarında kullanılan parlak siyah detaylarıyla diğer modellerden ayrışıyor.

    Mazda CX-5 Türkiye fiyatı

    az tepkisi ve vites geçiş hızları iyileştirilen kompakt SUV, 1 milyon 413 bin 180 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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