Mazda CX-5 Türkiye'de: İşte fiyatı

Japon otomobil üreticisi Mazda, yeni CX-5 modelini ülkemizde satışa sundu.

Japon otomobil üreticisi Mazda'nın kompakt crossover SUV sınıfında konumlanan ve ilk günden bu yana dünya çapında 3 milyondan fazla satan CX-5 modeli, yenilenerek ülkemize geldi.

Power Sense, Power Sense Plus ve Power Sense Sport olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle yollara çıkan Mazda CX-5, 2,0 litrelik 165 HP gücündeki benzinli motor, 6 ileri vitesli otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş kombinasyonuyla yollara çıkıyor.

Siyah, beyaz veya kahverengi Nappa deri döşemelerle satın alınabilen CX-5'in Power Sense Sport donanımı ön ve arka tampon dekorları, radyatör ızgarası çerçevesi ile dış dikiz aynalarında kullanılan parlak siyah detaylarıyla diğer modellerden ayrışıyor.

Mazda CX-5 Türkiye fiyatı

az tepkisi ve vites geçiş hızları iyileştirilen kompakt SUV, 1 milyon 413 bin 180 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.