Mazda CX-70, 30 Ocak'ta tanıtılacak: İşte tüm bilinenler Mazda, beklenen CX-70 modelini 30 Ocak'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtmayı planlıyor. Otomobil hakkında tüm bilinenleri derledik.

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Mazda'nın tamamen yeni tasarım anlayışıyla geliştirdiği model serisinin ilk üyesi olarak CX-90, geçtiğimiz yıl müşterilerin beğenisine sunulmuştu.

CX-90, Mazda'nın yeni tasarım dilini ve teknolojik yeniliklerini sergileyen bir model olarak dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, aynı model ailesinin bir diğer üyesi olan ve üçüncü koltuk sırasından vazgeçilerek daha kompakt bir yapıda tasarlanan CX-70 ise, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesi beklenirken, belirli nedenlerden dolayı ertelenmişti.

CX-70'in piyasaya sürülmesi, Mazda'nın bu yeni model gamını daha da genişletecek ve markanın otomotiv sektöründeki yenilikçi yaklaşımını pekiştirecek bir adım olarak görülüyor.

30 Ocak'ta tanıtılacak

Mazda'nın Kanada web sitesinde yer alan bir duyuruya göre, CX-70 modeliyle 30 Ocak'ta, Türkiye saatiyle 19.00'da resmi olarak tanışacağız.

Modelin lansmanına sadece birkaç hafta kalmış olmasına rağmen, CX-70 kamuflajlı olarak test edilirken henüz kamuya açık bir şekilde görüntülenmedi.

2023 Şubat ayında ortaya çıkan belgelere göre, CX-70'in CX-90 ile aynı gövde yapısını taşıyacağı belirtiliyor.

Bu durum, CX-70'in boyut ve tasarım açısından CX-90'a yakın olacağını ancak belki daha farklı bazı özellikler veya donanımlar sunacağını düşündürüyor.

Teknik detaylar

CX-90'da gördüğümüz 3.3 litre benzinli (standart ve premium yakıt ile sırasıyla 284 veya 345 bg), 3.3 litre dizel (254 bg) ve 2.5 litre şarj edilebilir hibrit (328 bg) seçenekler, CX-70 modelinde yerini koruyacak.

CX-90 ve yakında karşılaşacağımız CX-70, Mazda'nın Türkiye operasyonlarını durdurması sebebiyle ülkemize gelmeyecek.