Japon otomobil üreticisi Mazda, yeni geliştirdiği dizel motorunu tanıttı.

Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka, tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

Örneğin Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacak. Audi ise 2026 itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretimine başlayacak.

Mazda, içten yanmalı motorlardan vazgeçmiyor

Mazda, 2050 yılına kadar ulaşmak istediği karbon nötr hedeflerinin bir ayağı olarak içten yanmalı motorlarını geliştirmeye devam ediyor.

Japon üretici, bu kapsamda yüksek beygir gücü ve torka sahip, uzun menzil ve düşük yakıt tüketimine karşın mümkün olan en düşük emisyon seviyesine ulaşmak üzere geliştirilen yeni e-Skyactiv D motorunu tanıttı.

3.3 litrelik 6 silindirli turbo beslemeli dizel motor, 200 HP ve 254 HP'lik iki varyasyonla üretime girecek.

Markanın yeni turbo beslemeli dizel motoru, WLTP normlarına göre 100 km'de ortalama 4.9 litrelik yakıt tüketimi ile 127 g/km emisyon değerlerine ulaşıyor.

Motordaki titreşim seviyesinin selefine göre çok daha düşük olduğu, sessiz ve pürüzsüz sürüşlere imkan verirken çekici bir sese de sahip olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, önümüzdeki 3 yıl içine 5 yeni elektrikli modeli tanıtacak Mazda, Skyactiv EV adı verilen, her boyuttaki elektrikli otomobilin üretimine imkan tanıyan tek platform ve ölçeklenebilir mimariye ise 2025 yılından sonra geçmeyi planlıyor.