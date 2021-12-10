Mazda, Japonya'daki fabrikasını tamamen yeniledi: Yeni araçlar geliyor

Mazda, Japonya'daki Hofu Fabrikası'nda gerçekleştirdiği yeniliklerle üretim kabiliyetini artırdığını açıkladı.

Japon otomotiv üreticisi Mazda, halihazırda Mazda 6 ve Mazda CX-5 modellerinin üretildiği Japonya'daki Hofu Fabrikası'nda, yeni ürün gamını üretebilecek kapasiteye ulaşmak adına kapsamlı değişikliklere gittiğini açıkladı..

Elektrikli güç aktarma organlarının da üretilebileceği yeni hattın, değişen ihtiyaçlara göre şekillendirilebildiği kaydedildi.

Bu sayede aynı hat üzerinde büyük veya küçük platformlu, içten yanmalı veya elektrikli motorlu, enlemesine ya da uzunlamasına motor yerleşimine sahip otomobiller üretilebilecek.

YENİ SUV MODELLERİ İÇİN HAZIRLIK

İleriye dönük karma üretim felsefesinin, aynı zamanda 2022 yılında tanıtılacak SUV modellerine de hayat vereceği aktarıldı.

Verilen bilgiye göre, sabit üretim hattına göre daha hızlı şekillendirilebilen bu üretim hattına gelecekte daha fazla bölüm eklenerek kapasitesi genişletilecek.

Kolay hareket eden paletli yapı sayesinde çalışanların daha serbest bir alana kavuştuğunu anlatan Mazda Motor Corporation Kıdemli Genel Müdürü Takeshi Mukai, Hofu Fabrikası'nın yarısından fazlasının yeni stratejiye göre kurgulandığını, bu strateji sayesinde yatırım maliyetlerinin de yüzde 10 düştüğünü bildirdi.