Mazda, MX-5 ile dünya rekoru kırdı

Modena Pisti'nde gerçekleştirilen Mazda MX-5 buluşmasına, toplamda 707 adet Mazda MX-5 katıldı.

Modena Pisti'nde gerçekleştirilen Mazda MX-5 buluşmasına, toplamda 707 adet Mazda MX-5 katılırken; bu sayıyla Guinness tarafından etkinliğe "Dünyanın En Büyük Mazda Geçit Töreni" unvanı layık görüldü.

En son 2013 yılında, Hollanda'da düzenlenen geçitte 683 adet otomobille Guinness Dünya Rekoru'nu kıran Mazda, bu yıl rekoru bir adım ileriye götürmüş oldu.

Dünyanın en büyük geçit töreni

Dört farklı neslin bir araya gelme şansını yakaladığı geçide katılan Guinness Hakemleri, etkinliğin saat 18'de yaptıkları sayım sonucunda "Dünyanın En Büyük Mazda Geçit Töreni" unvanına hak kazandığını duyurdu.

Gelmiş geçmiş en çok satan roadster modeli MX-5'in İtalya'dan ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen tutkunları, 3'üncü ve 4'üncü neslin Program Yöneticisi, Japon mühendis Nabuhiro Yamamoto ile tanışma ve hatta otomobillerini imzalatma şansını buldu.