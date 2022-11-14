Mclaren, elektrikli bir sedan üretmeyi planlıyor

Mclaren'ın yeni CEO'su Michael Leiters, gelecekte elektrikli bir sedan modeli piyasaya süreceklerini söyledi.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka kendi araçları üzerinde çalışıyor.

İngiliz otomobil üreticisi Mclaren, genellikle piyasaya sürdüğü lüks hiper otomobillerle biliniyor ve şirket, şimdiye kadar herhangi bir sedan ya da SUV model üretmedi.

McLaren'dan elektrikli sedan hamlesi

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, Mclaren'ın yeni CEO'su Michael Leiters, yaptığı açıklamalarda şirketin elektrifikasyon süreciyle ilgili bazı bilgiler verdi.

Şirketin yeni CEO'su elektrifikasyon sürecinin hiper araçlar için henüz doğru olmadığını düşünse de daha fazla yaşam alanı ve kullanım amacı sunan bir sedan otomobil üzerine odaklandıklarını belirtti.

Mclaren'ın yeni CEO'su Michael Leiters'in Ferrari Purosangue'nin yapım aşamasında da görev aldığını düşündüğümüzde, Mclaren'dan elektrikli bir SUV veya sedan gelebileceğini söyleyebiliriz.