McLaren, genel merkezini 256 milyon dolara satışa çıkardı

İngiltere merkezli spor otomobil üreticisi McLaren, 256 milyon dolar karşılığında genel merkezini satmaya karar verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, yeniden toparlanabilmek için çeşitli arayışlar içinde.

Salgından ciddi şekilde etkilenen İngiliz lüks spor otomobil üreticisi McLaren, bu süreçte yaklaşık 1.200 çalışanı ile yollarını ayırmış ve bankalardan çeşitli krediler çekmişti.

Devam eden koronavirüs salgını nedeniyle hızlıca nakit bulmak isteyen şirket, son teknoloji ürünü Formula 1 merkezlerinin de bulunduğu genel merkezini 256 milyon dolara satışa çıkardı.

SATIP YENİDEN KİRALAYACAK

McLaren, anlaşmaya göre genel merkezini sattıktan sonra yeniden kiralayacak. McLaren takım CEO'su Zak Brown'a göre bu durum basit bir finansal uygulama.





McLaren'in genel merkezini ne kadar süreyle kiralayacağı veya aylık ne kadar ödeyeceği gibi bilgiler henüz bilinmiyor.