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    McLaren, yarış birimini satarak toparlanmak istiyor

    McLaren, otomotiv birimine odaklanmak ve mali durumunu toparlamak için yarış bölümünün yüzde 33'lük bir kısmını sattı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 09:08
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    McLaren, yarış birimini satarak toparlanmak istiyor

    Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren otomobil şirketlerinden biri olan McLaren, yeniden eski günlerine dönebilmek için maddi kaynak arıyor.

    Şirket, hem otomotiv birimine odaklanmak, hem de mali durumunu toparlamak için yarış biriminin yüzde 33'ünü, MSP Sports Capital liderliğindeki ABD merkezli yatırımcılar konsorsiyumuna sattı.

    245 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

    McLaren, MSP Sports Capital'in McLaren Racing'e 185 milyon pound (245 milyon dolar) yatırım yapacağını ve 2022 sonunda maksimum yüzde 33'e yükselecek olan yüzde 15'lik bir hisseyi satın alacağını bildirdi.

    MCLAREN

    Yapılan açıklamada, McLaren'ın 2022'de çıkacak tahvilleri yeniden finanse etmesi ve Ferrari NV gibi modellerle rekabet etmesi için yeni modeller geliştirmesi gerektiği, bu nedenle maddi durumun düzelmesinin şart olduğu belirtildi.

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