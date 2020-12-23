McLaren'in yeni modeli Sabre tanıtıldı

İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren, Sabre adlı yeni modelini görücüye çıkardı. Gelin yeni lüks otomobilin özelliklerine birlikte göz atalım.

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren otomobil şirketlerinden biri olan McLaren, yeniden eski günlerine dönebilmek için yeni modellerine umut bağlıyor.

İngiliz süper otomobil üreticisi, Sabre adlı yeni modelini resmi olarak tanıttı. Sadece içten yanmalı 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motora sahip olarak gelen araç, 1.000 beygirin üzerinde güç üreten hibrit bir motorla geleceğini bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

EN GÜÇLÜ MOTOR

McLaren, aracın bu motorundan 824 beygir güç ile 800 Nm tork ürettiğini de açıkladı. Bu da aracın, McLaren'in bugüne kadarki hibrit olmayan en güçlü V8 motoruna sahip olduğu anlamına geliyor. Aracın maksimum hız değeri de 350 km/s olarak açıklandı.

McLaren Sabre, harika teknik değerlere sahip olmasına ek olarak, firmanın MSO departmanı tarafından üretildiği için çok özel bir otomobil olacak. 15 adet üretim sayısıyla sınırlandırılmış olması da bunun bir ispatı niteliğinde.

Açıklamalarda, bu aracın McLaren'in ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde yer alan ve dünyaca ünlü birçok ismin yaşadığı bir bölge olan Beverly Hills'teki bayisiyle özel bir işbirliği sonucunda geliştirildiği de vurgulanıyor. Araç, ABD standartlarına odaklanılarak geliştirildiği için de dünya genelinde satılan bir model olmayacak.

İLK TESLİMAT YAPILDI

Son olarak 15 adet yapılacak üretimden birincisinin müşterisine teslim edildiği bilgisi de verildi. Fakat aracın 15 adedinin siparişleri şimdiden alınıp alınmadığı veya bu araçların fiyatının ne kadar olacağı gibi bilgiler henüz belli değil.

Kaynak: Motor1 Türkiye