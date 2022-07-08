Merakla beklenen 2023 Volkswagen Amarok tanıtıldı

İkinci nesil 2023 Volkswagen Amarok resmi olarak tanıtıldı. İşte aracın öne çıkan özellikleri...

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, sevilen pick-up modeli Amarok'un yenilenen versiyonunu görücüye çıkardı.

Ticari araçları konusunda bir ortaklığa imza atan Volkswagen ve Ford, yeni Amarok modelini birlikte üretecek.

Yenilenen pickup, Amarok, Life, Style, arazi odaklı PanAmericana ve lüks odaklı Aventura donanım seviyeleriyle satılacak.

Yeni omurgası ile birlikte sudan geçiş seviyesini 800 milimetreye kadar yükselten Amarok, bazı bölgelerde AWD sürüşü de standart olarak sunacak.

Tüketiciler, modeli iki farklı 4Motion kurulumu ile alabiliyor. Bunlardan ilkinde tüm tekerleklerden çekiş sadece istenildiğinde aktif olurken, diğerinde tamamen AWD sürüş bulunacak.

Volkswagen, modelin giriş seviyesi versiyonlarının bazı bölgelerde arkadan itişli olacağı söylüyor.

Volkswagen Amarok motor seçenekleri

Yeni Volkswagen Amarok, dört farklı dizel ve bir benzinli motor ile satışa sunulacak. Giriş seviyesinde 2.0 TDI motor ile bizleri karşılayacak model, bu motor seçeneğinin 150 ve 170 bg güçteki versiyonlarını kullanabilecek.

Daha pahalı dizel versiyon aynı motordan, çift turbo beslemesi sayesinde, 210 bg güç üretebilecek.

Dizel ailesinin en tepesinde ise 3.0 litrelik V6 motor yer alacak. 241 ve 250 bg güç seçenekleri ile gelecek bu ünite, dizel ailesinin en güçlüsü olacak.

Benzinli kanattaki 2.3 litrelik tek ünite ise 300 bg güç üretebilecek. 205 bg güç üstüne sahip tüm Amarok modelleri standart olarak 10 ileri vitesli şanzıman ila karşımıza çıkıyor.

2023 Volkswagen Amarok, kaputun altında tercih edilen motora göre 3500 kilograma kadar çekme kapasitesine ve 1160 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip.

Yenilenen pickup'ın tavanı da 350 kg statik yük taşıyabiliyor. Bu da Alman üreticinin dört kişilik tavan çadırını opsiyon listesine eklemesini sağlıyor.

Bunun dışında SUV görünümü sunan hardtop kasa kapağı, koruma demiri ve şnorkel gibi pek çok aksesuar da opsiyon listesinde yer alıyor.

Volkswagen Amarok iç mekan

Son olarak yeni Amarok'un iç mekanına göz atalım. Düzen olarak Ranger'ı anımsatan alanda merkezdeki dikey ekranın boyutu donanım seviyesine göre 10 inç ile 12 inç arasında değişiyor.

Sistem Ford'un SYNC4 işletim sistemiyle kontrol ediliyor, ancak Amarok'a özel grafikler sunuluyor. Bunun dışında deri direksiyon simidi, dijital gösterge (8 veya 12 inç) grafikleri, orta konsoldaki düğmeler ve vites topuzuyla Ford logolu ikizinden ayrılan modelde, elektronik park freni ve üst donanım seviyelerinde Harman Kardon ses sistemi ve 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar bulunuyor.

2023'te Türkiye'ye gelecek

Yeni nesil Amarok'un üretimine eylül ayında Ford'un Güney Afrika'daki Silverton fabrikasında başlanması planlanıyor.

Volkswagen, Güney Amerika bölgeleri için ilk nesil modelin Arjantin'deki üretimini de sürdürecek. Yeni nesil Amarok'un Nisan 2023'te Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.