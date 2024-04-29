Merakla beklenen Chery Tiggo 9 Pro tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri Chery, 2024'ün sonlarına doğru satışa sunulacak yeni üst seviye otomobili Tiggo 9 Pro'yu görücüye çıkardı.

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2023, özellikle Çinli otomobil üreticileri için oldukça iyi geçti. Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde satışlarını artıran Çinli üreticiler, bu yıl da oldukça iddialı.

Chery Grubu, 2023 yılında satışlarını yüzde 52,6 artırdı ve 1 milyon 881 bin 316 adet aracı kullanıcılarına teslim etti.

Chery Tiggo 9 Pro tanıtıldı

Chery, 2024'ün sonlarına doğru satışa sunulacak yeni üst seviye otomobili Tiggo 9 Pro'yu Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle benzer bir tasarım diline sahip Tiggo 9 Pro, önceki modellere göre daha kalıplı bir yapıya sahip.

Chery'nin yeni amiral gemisi SUV modeli, fişli hibrit motor seçeneği sunacak. Araçta, 175 kW güç ve 385 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbo motora, 165 kW gücündeki 3DHT elektrikli motor eşlik edecek.

Şirkete göre fişli hibrit model, WLTC standartlarına göre 1.400 kilometreyi aşan menzil sunacak. Bununla birlikte, otomobilin içten yanmalı motora sahip versiyonları da satışa sunulacak.

Hibrite özel gelişmiş motor teknolojisi, 100 kilometrede sadece 5,2 litrelik minimum yakıt tüketim değeriyle güç ve verimlilik arasında mükemmel bir denge yakalıyor.

Son çeyrekte satışta

TIGGO 9 ailesinin içten yanmalı ve PHEV versiyonları, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde satışa sunulacak.