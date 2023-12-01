Merakla beklenen Tesla Cybertruck tanıtıldı: İşte fiyatı Tesla, 2019'da tanıtımı yapılan ve uzun zamandır beklenen Tesla Cybertruck için tanıtım etkinliği düzenledi. Araçla ilgili tüm detaylar belli oldu.

ensonhaber.com

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Cybertruck, Kasım 2019'da duyurulduğunda, Tesla CEO'su Elon Musk üretimin 2021'in sonlarında başlamasını beklediğini söylemişti. Ancak bu tarih sürekli olarak ertelendi.

Tesla Cybertruck resmen tanıtıldı

Üç farklı versiyonu olan kamyonetin arkadan itişli başlangıç modeli 402 km menzile sahip. Dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil, üç motorlu versiyonu ise 515 km menzil sunuyor.

Cybertruck'ın batarya kapasitesi hakkında bilgi verilmedi ncak 250 kW şarj hızını desteklediği belirtildi. Araç 15 dakikalık şarj ile 206 km yol gidebiliyor.

Yüksek menzil isteyenleri de düşünen Tesla, bunu opsiyon olarak sunuyor. Kamyonetin arka kasasının üçte birini kaplayan batarya modülü ile 756 km'ye kadar menzil elde edilebiliyor.

Kurşuna dayanıklı paslanmaz çelik gövdeye sahip kamyonetin camları da kırılmaya dayanıklı yapıda.

2019'da ilk tanıtıldığı zamanın üzerinde 4 yıl geçtikten sonra nihayet piyasaya çıkan Tesla Cybertruck'ın AWD ve Cyberbeast modelleri ise şu anda Tesla’nın web sitesinde siparişe açıldı.

Tesla Cybertruck fiyat

Arkadan itişli versiyon: 60 bin 990 dolar

AWD (dört çeker versiyon): 79 bin 990 dolar

CyberBeast (üç motorlu): 99 bin 990 dolar