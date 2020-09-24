Merakla beklenen yeni nesil BMW M3 ve M4 tanıtıldı

BMW'nin M serisindeki önemli modellerinden olan M3 ve M4, Alman şirket tarafından resmen tanıtıldı. İşte yeni nesil BMW M3 ve M4 modellerinin tüm özellikleri.

Yeni nesil BMW M3 ve M4'e ait fotoğraflar, geçtiğimiz günlerde internete sızmış ve biz de sizlerle paylaşmıştık. Aradan çok kısa bir süre geçmesine rağman Alman şirket, yeni otomobillerni resmi olarak tanıttı.

Her iki modele de baktığımızda, artık markanın imzası haline gelen büyük böbrek ızgara tasarımlarını görüyoruz.

Seleflerinden daha büyük olan M3 ve M4 ikilisi, 2857 milimetrelik aks aralığını paylaşıyor. M3 yaklaşık 116 milimetre daha uzun, 10 milimetre kadar daha geniş. M4 ise aynı şekilde uzayarak selefinden 17 milimetre kadar daha geniş hale getirilmiş.





BMW M3 VE M4 PERFORMANS

M3 ve M4’ün çift turbolu 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motoru paylaşacağı da daha önce ortaya çıkmıştı. Baz versiyonda, bu motor 480 bg güç ve 550 Nm tork üretebiliyor.

Giriş versiyonu M3 ve M4, bu motor ile 0-100 km/sa hızlanmasını 4 saniyenin biraz üstünde tamamlıyor. Competition versiyonuna adım atıldığında ise bu güç 510 bg ve 650 Nm torka yükseliyor.

Bu sayede modeller, aynı ivmelenmeyi 3.9 saniyede tamamlayabiliyor. Giriş versiyon 250 km/sa, Competition versiyonu ise 290 km/sa azami hız ile sınırlandırılmış.

Yeni otomobiller, aynı zamanda sürücülere 6 ileri vitesli manuel şanzıman ve arkadan itiş seçeneklerini sunuyor. Ancak daha fazla güç isteyen sürücülerin, Competition versiyonunu seçmeleri gerekecek.

BMW M3 ve M4, 10.3 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı ve 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge panelini paylaşıyor. Bu gösterge paneli artık sadece M modellerine özel grafiklerle süslenmiş durumda.

Markanın son nesil iDrive 7.0 işletim sistemini kullanan bilgi eğlence sistemi ise Apple CarPlay ve Android Auto gibi bağlantıları kullanıcısının beğenisine sunuyor.

BMW M3 VE M4 FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

BMW, M3 ve M4 önümüzdeki kasım ayında üretime geçmiş olacak. Competition versiyonunu isteyen kullanıcıların ise önümüzdeki yılı beklemeleri gerekiyor. Otomobillerin fiyatları hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.





Kaynak: Motor1 Türkiye