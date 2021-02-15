Mercedes, 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

Mercedes, kullanıcıların yaşadığı hatalar sonras 1 milyon 29 bin aracını geri çağırdığını açıkladı.

Alman otomobil üreticisi Mercedes, kullanıcıları üzecek yeni bir hata ile gündeme geldi. Alman şirket, araçlarına entegre ettiği eCall sistemindeki hata nedeniyle 1 milyon 29 bin aracını geri çağırıyor.

Geri çağırmanın nedeni ise etkilenen araçlardaki eCall sisteminin, gerçekleşen bir kaza sonrasında yanlış bir konum vermesi.

Gelen bilgilere göre eCall yazılımı, bir kazadan sonra acil müdahale için bir aracın doğru konumunu sağlayamıyor ve başka kullanıcıları da etkileyebileceği söyleniyor.

GERİ ÇAĞIRILAN MODELLER

Yapılan resmi açıklamaya göre, 2016-2021 model yılları arasında satılan CLA sınıfı, GLA sınıfı, GLE sınıfı, GLS sınıfı, SLC sınıfı, A sınıfı, GT sınıfı, C sınıfı, E sınıfı, S ve bunun yanında CLS sınıfı, SL sınıfı, B sınıfı, GLB sınıfı, GLC sınıfı ve G sınıfı araçlar, hatanın olduğu gerekçesiyle listeye eklenmiş durumda.

Otomobil üreticisi, sorundan kaynaklanan herhangi bir maddi hasar veya kişisel yaralanma olmadığını söylüyor. Markanın geri çağırması 6 Nisan 2021 tarihinde başlayacak.