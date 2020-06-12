Mercedes 2020 GLB Türkiye'de satışta

Mercedes, üst seviye kompakt SUV sınıfında yedi kişilik oturma kapasitesine sahip ilk modeli Mercedes 2020 GLB’yi Türkiye’de satışa çıkardı.

Alman otomobil üreticisi Mercedes, Türkiye'deki ilk dijital basın lansmanını gerçekleştirdi.

Premium kompakt SUV sınıfında yedi kişilik oturma kapasitesine sahip ilk modeli Mercedes 2020 GLB'nin tanıtıldığı lansman sırasında, otomobilin birçok özelliğinden bahsedildi.

Yükseltilmiş tavan rayları, alt ve yan koruma detayları ile off-road genlerini taşıyan tasarım, güçlü ve fonksiyonel yeni bir SUV olan Mercedes-Benz 2020 GLB, çok yönlü bir kullanım sunuyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, lansman sırasında şu ifadelere yer verdi:

"A-Serisi Hatchback ile başlattığımız yeni model atağımızı; Yeni B-Serisi, CLA ve A-Serisi Sedan ile farklı alternatiflerle çeşitlendirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz Yeni GLB’nin dijital lansmanıyla bu seriye bir Premium kompakt SUV daha ekleyerek, özellikle kalabalık ailelere uygun bir alternatif sunuyoruz.

Model atağımızdaki bir sonraki aşamamız diğer kompakt SUV modelimiz Yeni GLA olacak. Tüm modellerimizin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’deki hedefimiz, Premium kompakt sınıfta en fazla alternatifi sunarak liderliği sağlamak."





7 KOLTUKLU İLK KOMPAKT MODEL

2020 GLB, Mercedes-Benz markasının yedi koltuklu oturma düzeni sunan ilk kompakt sınıf modeli. Diğer yedi koltuklu modellerde olduğu gibi üçüncü koltuk sırasında iki adet bağımsız koltuk kullanıma sunuluyor.

EASY-ENTRY kolay giriş sistemi sayesinde arka kapılardan üçüncü koltuk sırasına rahatlıkla erişim imkanı sağlanıyor.

Otomobilde altıncı ve yedinci koltuklar kullanılmadığı takdirde bagaj hacmini arttırmak üzere katlanarak 500 litrelik bagaj hacmi oluşturuyor.

FİYAT

163 HP’lik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu 2020 Mercedes-Benz GLB, 406 bin TL’den başlayan Progressive donanım paketine ve 446 bin 600 TL'den başlayan AMG donanım paketine sahip.