Mercedes, 2021'de Türkiye'ye 4 yeni model getirecek

Mercedes, 2021’de tamamen elektrikli EQ markası altında sunulan EQA, EQS ile C-Serisi'nin yeni modelleirni Türkiye'de satışa çıkaracak.

2020'de premium binek otomobil ve hafif ticari araç satışı toplamında 20 bin 792 adede ulaşan Mercedes-Benz, ülkemizle ilgili yeni yıl planlarını açıkladı.

Geride bıraktığımız yılda GLB, GLA, E-Serisi Sedan, E-Serisi Coupé, E-Serisi Cabriolet, S-Serisi Sedan ve EQC gibi çok sayıda yeni modeli Türkiye’de satışa çıkaran Alman üretici, yeni yılda da birçok modeli Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "2020 yılını, 15 bin 617 adet satışla kapatarak 2019 yılına göre yüzde 58 artış yakalayarak toplam pazardan aldığımız payı geliştirdik.

"ELEKTRİKLİ EQA VE EQC GELİYOR"

Tamamen elektrikli EQA modelimizi 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz. Markamızın elektrikli yolculuğuna EQS modelimiz ile yılın üçüncü çeyreğinde devam edeceğiz. Bu modellerimizin katkısıyla premium binek otomobil markaları arasında elektrikli mobilitede çeşitliliği arttırırken, yeni C-Serisi modelimizin de bize katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

Bu yeni modellerimiz haricinde mevcut araçlarımızda farklı donanım, motor ve çekiş opsiyonları da sunarak müşterilerimizin değişen beklentilerini karşılayacağız." ifadelerini kullandı.





Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz de "Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar olarak 2021 yılındaki en önemli yeniliğimiz V-Serisi olacak. V-Serisi, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak." bilgisini paylaştı.