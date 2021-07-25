Mercedes, 3. seviye otonom sürüş desteğini kullanıma sunuyor

Mercedes, S-Serisi ve EQS modelleri için 3. seviye otonom sürüş sistemi Drive Pilot'u kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebiliyor.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

MERCEDES'TEN DRIVE PILOT HAMLESİ

Mercedes, S-Serisi ve EQS modelleri için 3. seviye otonom sürüş sistemi Drive Pilot'u piyasaya sürecek.

Sistem, trafikte ve otoyollarda maksimum 60 km/s hıza kadar destek sağlarken, aracın sürücüsüne tamamen otonom bir sürüş sunmakta.

Otonom sürüş halinde olan araçların 60 km/s hız sınırını aşması halinde ise oto pilot kendini durduruyor ve aracı sürücüye teslim ediyor.

Drive Pilot, araç içinde uyku haline geçen sürücüler için sürücüyü takip eden bir monitör sistemini de içinde bulunduruyor. Bu sistem yağış ve benzeri tehlikeli durumlarda sürücüyü takip ediyor ve uyarılmasını sağlıyor.

Drive Pilot, seyir halindeki sürücülere kendilerine zaman ayırma fırsatını tanırken, sistemin şu an için sadece Almanya’da aktif olacağı açıklandı. Bu teknolojinin diğer ülkelerde ne zaman aktif olacağı ise tam olarak bilinmiyor.

SEVİYE 3 OTONOM NEDİR

Aracın çevre kontrolünü kendi kendine sağlaması, seviye 3 otonom sistemlerle birlikte başlıyor. Hızlanma ve frenleme gibi işler otomatik olarak yapılıyor. Ancak bu seviyede bile sürücünün mutlaka direksiyon başında durması gerekiyor.