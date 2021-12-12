Mercedes, 3. seviye otonom sürüş için onay aldı

Mercedes-Benz, üçüncü seviye otonom sürüş için uluslararası onay alan ilk otomobil markası oldu.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebiliyor.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

MERCEDES 3. SEVİYE İÇİN ONAY ALDI

Görünüşe göre, üçüncü seviye otonom sürüş konusunda uygulamaya geçecek olan ilk firma, Mercedes-Benz olacak.

Alman şirket, üçüncü seviye otonom sürüş için uluslararası onay alan ilk otomobil markası oldu. Firma bu onayı S-Serisi ve EQS modelleri için aldı.

DİREKSİYON BIRAKILABİLECEK

Otomobillerin ikinci seviye ile üçüncü seviye otonom sürüş sistemleri arasında ciddi bir fark var.

Çünkü bu seviyenin atlanmasıyla birlikte, otomobilin mevcut durumu daha iyi algılama miktarı ve doğrudan karar verme yönünde yetkileri artmış oluyor. Böylelikle sürücüler, bu seviyede tamamen direksiyonu bırakabiliyor.

Mercedes-Benz'in üçüncü seviye otonom sürüş sisteminin 60 km/s hıza kadar yoğun trafikte çalışabildiği; aracın hızlanma, frenleme ve gerekirse şerit değiştirme uygulamalarını sürücü desteği olmadan yapabildiği belirtiliyor.