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    Mercedes, 3. seviye otonom sürüşü kullanıma sunuyor

    Mercedes-Benz, üçüncü seviye otonom sürüş için uluslararası onay alan ilk otomobil markası olmuştu. Şirket, şimdi bu teknolojiyi müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 08:44
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    Mercedes, 3. seviye otonom sürüşü kullanıma sunuyor

    Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

    Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebiliyor.

    Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

    Mercedes'ten 3. seviye otonom sürüş hamlesi

    Mercedes-Benz, Drive Pilot adını verdiği yeni opsiyonu ile Avrupa'da izin alan ilk 3. seviye otonom teknolojiyi kullanıcılarına sunacak.

    Tarihte bir ilk olacak bu opsiyon, sadece S-Serisi ve EQS modellerinde kullanılabilecek. 17 Mayıs itibarıyla açılacak paketin fiyatı S-Serisi için 5 bin euro, EQS için ise 7 bin 430 euro olacak.

    Mercedes, 3. seviye otonom sürüşü kullanıma sunuyor #1

    3. seviye otonom sürüş ile birlikte sistem, aracın kontrolünü belirlenen durumlarda eline alabiliyor. Bu sayede sürücüler, ellerini direksiyondan çekerek başka işler ile ilgilenebilecek.

    Drive Pilot en az 13.000 km garanti sunarken, 60 km/sa hızın altında rahatça çalışabilecek.

    Drive Pilot zaman zaman kullanıcının direksiyon başına geçmesini isteyecek. Bunu ana ekranda gören sürücülerin hızlıca kontrolü eline alması gerekiyor, çünkü 10 saniye içerisinde geri dönüş olmazsa araç yavaşlayarak duruyor.

    mercedes


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