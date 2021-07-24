Mercedes, 40 milyar dolar yatırımla tamamen elektrikliye geçiyor

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, elektrikli otomobil üretimine 40 milyar dolar yatırım yapacağını ve 2030'a kadar tamamen elektrikli bir marka haline geleceğini açıkladı.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller nedeniyle birçok marka bu pazara ağırlık veriyor.

Bu markalardan biri olan Alman üretici Mercedes, gelecekte tamamen elektrikli bir marka haline dönüşebilmek için yatırımlarına devam ediyor.

Alman şirket, 2022-2030 yılları arasında elektrikli otomobil araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına 40 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.

Şirket, bu sürenin sonunda içten yanmalı motorlara tamamen veda edecek ve elektrikli bir marka haline dönüşecek.

8 FARKLI BATARYA TESİSİ KURULACAK

Mercedes'ten yapılan açıklamada, diğer ortaklarla birlikte 8 farklı batarya üretim tesisi kurulacağı ve 2025 yılı itibarıyla Mercedes üretimi tüm araçların yüzde 100 elektrikli ya da hibrit olacağı açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geçtiğimiz haftalarda kıta sınırları içerisinde 2035 yılına kadar dizel ve benzinli araçların kullanımını yasaklayacağını açıklamıştı. Bu nedenle birçok marka, tamamen elektrikli hale dönüşebilmek için yatırımlarına hız vermiş durumda.