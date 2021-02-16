Mercedes, 50 milyon üretim barajına ulaşmayı başardı

Mercedes-Benz, 50 milyonuncu binek otomobilini üretti. Şirketin rekor kırmasını sağlayan araç ise Mercedes-Maybach S 580 oldu.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yeni bir basın açıklaması yayınlayarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını duyurdu.

Mercedes, en son ürettiği Mercedes-Maybach S 580 sedan modeli ile 50 milyon üretim barajına ulaşmayı başardı. Oldukça ihtişamlı bir duruş sergileyen araç, siyah ve gümüş tonlardaki gövde rengiyle dikkat çekiyor.

50 milyon üretim barajının, hem Mercedes-Benz hem de Smart markalı araçları kapsadığı belirtilirken, son araç ise Almanya'nın Sindelfingen şehrinde yer alan Factory 56 fabrikasında üretildi.

2021 ORTALARINDA SATIŞTA

2020'nin Eylül ayında açılan tesiste, aynı zamanda elektrikli EQS modelinin de üretimi yapılacak. Yeni nesil Mercedes-Maybach otomobillerin 2021'in ortalarında satışa sunulması bekleniyor.