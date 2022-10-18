Mercedes, 60 bin otomobilini geri çağırdı

Alman otomobil devi Mercedes, GLS Sınıfı SUV araçların 7 koltuklu modellerinde yer alan bir hata nedeniyle 60 bin aracı geri çağırma listesine ekledi.

Alman otomobil üreticisi Mercedes, GLS Sınıfı SUV araçların 7 koltuklu modellerinde yer alan bir hata nedeniyle binlerce aracı geri çağırıyor.

ABD Ulusal Trafik Güvenlik İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, lüks SUV modellerin üçüncü sıra koltuklarında yer alan kilit mekanizmasında sorun tespit edildi.

Yolcuların yaralanma riskini artırıyor

GLS gibi araçlar, çocukları en arka sırada taşıyan geniş aileler tarafından kullanılıyor. Bir çarpışma durumunda, sol ve sağ koltuk arkalıklarının arızalanması, yolcuların yaralanma riskinin artırabilir.

Çağrılan modeller arasında 2 bin 364 adet MY2021 GLS63, 5 bin 212 adet 2020-2022 arası üretilen GLS 580 ve 51 bin 998 adet de 2020-2022 arası üretilen GLS 450 yer alıyor. Bu araçların 18 Eylül 2018 ve 4 Temmuz 2022 arasında üretildiği belirtildi.

GLS sahipleri araçlarını satın aldıkları bayiler üzerinden incelemeye gönderebilecek. Yay mekanizmasındaki hatadan kaynaklanan sorun ücretsiz olarak düzeltilecek.