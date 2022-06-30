Mercedes A Serisi, 2025'te yollara veda edebilir

Alman otomotiv devi Mercedes, A serisi otomobillerin üretimine 2025 yılında son verebilir.

Alman otomotiv devi Mercedes, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, daha lüks ve daha yüksek kâr getiren otomobillere odaklanacaklarını ve giriş seviyesi modellerin sayısını azaltacaklarını söylemişti.

Bu kapsama giren versiyonların sayısı yediden dörde düşürülecek. Hangi modellerin fişinin çekileceği henüz resmi olarak açıklanmasa da gelen haberler A-Serisi ve B-Serisi'nin mevcut jenerasyondan sonrasını göremeyeceğini belirtiyor.

Üretim 2025'te sona erecek

Alman Handelsblatt gazetesinin şirket için kaynaklara dayandırdığı haberine göre, A-Serisi hatchback/sedan ve B-Serisi MPV'nin üretimine 2025'te son verilecek.

Öte yandan, üretime devam edilecek modellerin MMA platformuna geçiş yapacağı belirtiliyor.

Şu an satışta olan dördüncü nesil A-Serisi, 2018 yılında tanıtıldıktan sonra, BMW 1 Serisi ve Audi A3 Sportback modelleriyle rekabete girmişti.