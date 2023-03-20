Mercedes A-Serisi Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, makyajlı A-Serisi'ni Türkiye'de satışa sundu. Otomobilin fiyatını ve özelliklerini derledik.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in kompakt sınıf temsilcisi A-Serisi, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de yollara çıkıyor.

İç ve dış tasarımında güncellemelerin yapıldığı otomobilde, yıldız desenli yeni radyatör ızgarası ve LED ince farlar gibi yeni tasarım öğeleri yer alıyor.

Jant tasarımları da değişen otomobilde, yeni arka difüzör ve standart LED arka stop lambaları da yenilendi.

İç mekan

A-Serisi’nin iç mekanında ise iki adet 10,25 inç ekrandan oluşan ekranlar yer alıyor.

Standart çift ekran özelliği ile gelen otomobil, en güncel MBUX işletim sistemini kullanıyor.

Kablosuz Apple Carplay üzerinden akıllı telefonlarla bağlantı standart donanım olarak mevcut.

Motor seçenekleri

Makyaj operasyonu ile birlikte A-Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi. Benzinli motorların tamamı elektrik destekli dört silindirli seçeneklerden oluşurken, yedi ileri DCT otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.

Yarı-hibrit sistemin, kalkış anında 14HP/10 kW ek güç ile 48 voltluk ek bir elektrikli sistemle donatıldığı belirtildi.

Fiyat listesi

A 200 Hatchback - 1 milyon 439 bin TL

AMG A45 S 4MATIC+ - 3 milyon 325 bin TL

A 200 Sedan - 1 milyon 480 bin 500 TL