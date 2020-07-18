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    Mercedes, ABD ve Meksika'da sedan üretimini durdurdu

    Mercedes, sedan otomobil pazarının en önemli merkezlerinden olan ABD ve Meksika'da sedan üretimini durdurma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2020 - 09:03
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    Mercedes, ABD ve Meksika'da sedan üretimini durdurdu

    Alman otomotiv devi Mercedes, daha fazla SUV modeli üretebilmek için yeni bir karar aldı.

    Şirket, sedan otomobil pazarının en büyük merkezleri arasında gösterilen ABD ve Meksika'daki sedan üretimini durdurdu.

    Tuscaloosa ve Alabama’daki sedan üretimini durduran Alman marka, bu lokasyonlarda gerçekleşen SUV üretimlerini de boşta kalan kapasiteyle artırmayı hedefliyor.

    Bu duruma ek olarak marka Meksika’da daha yeni ve daha yüksek kâr marjı olan GLB’nin üretimine odaklanmak için A-Serisi üretimini de bırakacak.

    mercedes

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