Mercedes, ABD'de 300 bine yakın aracı geri çağırdı

Mercedes-Benz, ABD'deki 292.000'den fazla aracın sahibine, frenlerin arızalanmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle sürüşü bırakma uyarısında bulundu.

Alman otomobil üreticisi araçları geri çağırma kararı aldı. Mercedes ayrıca araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz çekici hizmeti sunacağını da ifade etti.

Ücretsiz çekici hizmeti verilecek

Mercedes ayrıca araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz çekici hizmeti sunacağını da ifade etti.

2006-12 modellerini kapsıyor

AP'nin haberine göre; geri çağırma, 2006'dan 2012 model yıllarına kadar belirli ML, GL ve R-Class araçlarını kapsıyor.

"Sert frende araçlar durmayabilir"

Mercedes yaptığı açıklamada, nadir durumlarda sert frenlemenin hidroforda mekanik hasara yol açabileceğini ve araçların fren pedalıyla durdurulmasının mümkün olamayabileceğini açıkladı.

Gerekirse ödünç araç verilecek

Şirketten yapılan açıklamada, onarımların hemen yapılamaması durumunda bayilerin araç sahiplerine ödünç araba bulma konusunda yardımcı olacağı belirtildi.