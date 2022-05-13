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    Mercedes, ABD'de 300 bine yakın aracı geri çağırdı

    Mercedes, ABD'de 300 bine yakın aracı geri çağırdı

    Mercedes-Benz, ABD'deki 292.000'den fazla aracın sahibine, frenlerin arızalanmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle sürüşü bırakma uyarısında bulundu.
    • 13.05.2022 - 03:01
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    Alman otomobil üreticisi araçları geri çağırma kararı aldı. Mercedes ayrıca araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz çekici hizmeti sunacağını da ifade etti.

    Ücretsiz çekici hizmeti verilecek

    Mercedes ayrıca araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz çekici hizmeti sunacağını da ifade etti.

    Mercedes, ABD de 300 bine yakın aracı geri çağırdı #1

    2006-12 modellerini kapsıyor

    AP'nin haberine göre; geri çağırma, 2006'dan 2012 model yıllarına kadar belirli ML, GL ve R-Class araçlarını kapsıyor.

    Mercedes, ABD de 300 bine yakın aracı geri çağırdı #2

    "Sert frende araçlar durmayabilir"

    Mercedes yaptığı açıklamada, nadir durumlarda sert frenlemenin hidroforda mekanik hasara yol açabileceğini ve araçların fren pedalıyla durdurulmasının mümkün olamayabileceğini açıkladı.

    Mercedes, ABD de 300 bine yakın aracı geri çağırdı #3

    Gerekirse ödünç araç verilecek

    Şirketten yapılan açıklamada, onarımların hemen yapılamaması durumunda bayilerin araç sahiplerine ödünç araba bulma konusunda yardımcı olacağı belirtildi.

    Mercedes, ABD de 300 bine yakın aracı geri çağırdı #4


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