Mercedes, Almanya'da enerji santrali kuruyor

Mercedes, Almanya'daki tesislerinin yıllık ihtiyacının yüzde 15'inden fazlasını karşılayacak 100 megavat elektrik üretebilecek bir rüzgar santrali inşa etmeyi planlıyor.

Son zamanlarda otomotiv sektöründe enerji krizi yaşanıyor ve gelecekte üretim tamamen durma noktasına gelebilir. Bunun farkında olan Alman üretici Mercedes, şimdiden önlemler almaya başladı.

AA'nın haberine göre Mercedes, Almanya'daki tesislerinin yıllık ihtiyacının yüzde 15'inden fazlasını karşılayacak 100 megavat elektrik üretebilecek bir rüzgar santrali inşa etmeyi planlıyor.

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Papenburg şehrinde inşa edilmesi planlanan söz konusu santralin kurulmasına ve alanın ekolojik olarak sürdürülebilir kullanımına yönelik planlama için yerel makamlarla ortak çalışılacağı belirtildi.

Papenburg'daki yaklaşık 800 hektarlık alanda 1998'den beri Mercedes'in Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyordu.

Almanya'da enerji krizi

Öte yandan, enerji ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan, Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararı sonrası enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Ülkenin enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu körüklerken, şirketler üzerindeki baskıyı da artırıyor.