Mercedes, Aston Martin'i kurtarma planları kapsamında hisselerini artıracak

Alman Mercedes-Benz, İngiliz otomobil üreticisini kurtarma planının bir parçası olarak Aston Martin Lagonda'daki hissesini artırma kararı aldı.

Koronavirüs nedeniyle 2020 yılının ilk 6 ayında oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, zarar üstüne zarar açıklamıştı.

Yılın lk yarısında salgın nedeniyle zarar edenler arasına İngiliz spor ve lüks otomobil üreticisi Aston Martin de eklenmiş ve 208.5 milyon dolar zarar ettiğini açıklayan marka, böylece tarihindeki en büyük zararını duyurmuştu.

MERCEDES, HİSSESİNİ ARTIRIYOR

İngiliz otomobil üreticisini kurtarma planları kapsamında harekete geçen Alman üretici Mercedes, Aston Martin'in ikinci büyük hissedarı olmaya hazırlanıyor. Alman devi, hisselerini aşamalı olarak yüzde 5'ten yüzde 20'ye çıkaracağını duyurdu.

Yatırım anlaşmasının ilk aşaması kapsamında, Mercedes'in hissesi 140 milyon sterlinlik hisse ihracı kapsamında yüzde 11,8'e çıkacak.

Mercedes, ilk olarak 2013 yılında Aston Martin ile anlaşma sağlamış ve İngiliz şirketten yüzde 5 hisse almıştı.

