Mercedes, Avrupa Batarya İttifakı'na katıldı

Mercedes Benz, Avrupa'da elektrikli araçlar için batarya üreten ortak girişim Automotive Cells Company'nin (ACC) yüzde 33 hissesini satın alacak.

Geçen yıl Fransa'nın Stellantis ve Total Energies şirketleri tarafından kurulan ve Avrupa Batarya İttifakı olarak tanımlanan Automotive Cells Company (ACC), yeni bir ortak kazandı.

Alman şirket Daimler'den yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in ACC'den yüzde 33 pay alarak eşit hissedar olacağı belirtildi.

500 MİLYON DOLAR YATIRACAK

Mercedes Benz'in gelecek yıl ACC'ye 500 milyon avro seviyesinde yatırım yapacağı bildirilen açıklamada, Alman şirketin toplam yatırımının 1 milyar eorunun altında olacağı kaydedildi.

Daimler ve Mercedes Benz Üst Yöneticisi (CEO) Ola Kallenius, ACC'ye yatırımın, şirketin karbon nötr hedefine ulaşmasında stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, yeni ortaklığın bataryada arz güvenliği sağlayacağını vurguladı.

Piyasa koşullarının izin vermesi halinde elektrikli araçlara 2030'da tam geçiş yapmayı planlayan Daimler, söz konusu bataryaların çoğunluğunu dünyadaki en büyük üreticiler arasında yer alan Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve SK Innovation'dan temin ediyor.

Öte yandan, Avrupa'da batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar euroya ulaşması öngörülüyor.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Avrupa sanayisi için büyük önem taşıyor.