Mercedes, aydınlatmalı logo nedeniyle binlerce aracını geri çağırıyor

Mercedes, GLE ve GLS serisindeki aydınlatmalı logolarda elektronik arzıa olduğunu belirterek binlerce aracını geri çağırmaya başladı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Alman otomobil üreticisi Mercedes'in Kuzey Amerika'da satışa çıkardığı bazı modellerinde yeni bir sorun tespit etti.

Açıklmaya göre, söz konusu pazara sunulan bazı GLE ve GLS serisindeki aydınlatmalı logolarda elektronik bir sorun var.

Alman üretici, 8 Aralık 2018 ve 2 Şubat 2020 tarihleri arasında üretilen toplam 12 bin 799 modeli geri çağıracak.

LOGODA YANLIŞ MONTAJ YAPILDI

Sorunun açıklamasında ise logoyu aydınlatmak için kullanılan elektronik aksamın doğru takılmadığına vurgu yapılmış. Bu yanlış montaj, aracın direksiyon kontrol ünitesinden, far takımlarına kadar pek çok donanımı etkiliyor.

Şimdiye kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını belirten Mercedes-Benz, bayilere çağıracağı modelleri hızlı bir şekilde tamir edecek.

NHTSA, Mercedes'in bu sorundan yaklaşık bir yıldır haberdar olduğunu, ancak koronavirüs nedeniyle geri çağırmaların şimdi başladığını söylüyor.