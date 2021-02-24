Mercedes-Benz C Serisi, yenilenen yüzüyle tanıtıldı

Dünyada ve Türkiye'de büyük merakla beklenen 2021 Mercedes C-Serisi resmen tanıtıldı. 2021 Mercedes C-Serisi'nin özelliklerine ve tasarımına daha yakından bakıyoruz...

Alman otomobil devinin 1993 yılında yollara çıkan ve en fazla satılan Mercedes-Benz olan C-Serisi, yenilenen yüzüyle nihayet tanıtıldı.

1982’den bu yana 10 milyondan fazla satmayı başaran Mercedes-Benz C-Serisi’nin W205 kodlu beşinci nesli, 2014’ten beridir 2.5 milyon müşteriye ulaşmayı başardı.

Alman marka, şimdi de serisdeki premium D sedanını ve daha kullanışlı seçenek station wagonu yeniledi.

MERCEDES BENZ C SERİSİ TASARIM DETAYLARI

Mercedes-Benz'in söylediğine göre, dururken bile hareket hâlinde görünecek şekilde dizayn edilen serideki W206 modeli, markanın yeni modelleri W223 S-Serisi ve makyajlı E-Serisi'ne benzer bir tasarıma sahip.

Predator adı verilen ön yüze kavuşan W206 C-Serisi'nde standart olarak gelen High Performance LED farlar ve üzerinde markanın amblemi tarzında olan süslemeler bulunduran ızgara ile oldukça sportif bir görünüme kavuştu.

Görsel: Mercedes-Benz C Serisi Sedan (W206)

Dışarıda karmaşık çizgilerden uzak duran Mercedes-Benz ekibi, kabine de olabildiğince sade dokunuşlar yapmış.

İki ana ekrana sahip olan W206 C-Serisi’nde yeni S-Serisi’nde de gördüğümüz düzene yer verilmiş.

Yeni direksiyon simidinin ardında yerleştirilen dijital panelin boyutu standart olarak 10,25” boyutunda, ancak ekstra ücret karşılığında sürüşe dair birçok bilgi veren bu LCD ekranı 12,3” boyutuna yükseltebilirsiniz.

Uçakları andıran havalandırma menfezlerinin domine ettiği orta konsolda, kapı panelinde, kol dayama çevresinde, kısacası her yerde kaliteli malzemeler karşımıza çıkıyor.

Görsel: Mercedes-Benz C Serisi State (S206) iç mekan

Görsel: Mercedes-Benz C Serisi Sedan (W206) iç mekan

Dış tasarımdan pek belli olmasa da yeni Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, yerini aldığı W205'e göre 65 mm daha uzun, 10 mm daha geniş, 9 mm de daha alçak. Aks mesafesi ise 25 mm artışla 2.865 mm'yi bulan otomobil, bu sayede daha rahat bir yaşam alanı sunuyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Mercedes-Benz, yeni nesil C-Serisi’ni üç benzinli, üç dizel, bir de plug-in hibrit motor seçeneğiyle satışa sunacak.

Tamamı dört silindirli olan motor gamında benzin kanadı 1.5 turbo C180’de 170; 2.0 turbo C300’de ise 258 bg güç sunacak. Araya konumlanan 1.5 turbo C200 ise artık 184 değil, 204 bg üretecek.

Tamamı 2.0 litre olan dizeller ise C 200d’de 163, C 220d’de 200, C300d’de ise 265 bg güç sunacak.

25,4 kWh’lik bataryadan beslenen C 300e ise toplamda 313 bg güç, 550 Nm tork sunacak ve WLTP normlarına göre 100 km’ye kadar elektrik menzili verecek.

Tek pedal sürüşe de imkân veren bu versiyon, 140 km/h’e kadar sıfır emisyonlu kullanım sağlayabilecek.

Otomobillerin fiyatları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Mercedes-Benz C Serisi'nde yer alan otomobillerin görselleriyle sizleri baş başa bırakalım:

MERCEDES-BENZ C SERİSİ SEDAN (W206)

MERCEDES-BENZ C SERİSİ ESTATE (S206)

Kaynak: Motor1 Türkiye