Mercedes-Benz, Çin'de büyümeye devam ediyor

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, Çin'in Şanghay kentinde ikinci Ar-Ge merkezini faaliyete geçirdi.

Son zamanlarda otomobil üreticileri, en büyük pazar olan Çin'e daha fazla yatırım yapmaya başladı. Bu üreticilerden biri olan Alman marka Mercedes-Benz, ülkedeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Alman şirket, ülkedeki ikinci Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) merkezini Şanghay şehrinde açtığını duyurdu.

Yeni Ar-Ge merkezinin, öncelikli olarak otomatik sürüş sistemleri, bağlanabilirlik, büyük veri alanlarında çalışacağı belirtildi.

ÇİN'DEKİ SATIŞLAR DİĞER ÜLKELERDEN FAZLA

Şirket, merkezde çalışmak üzere yüzlerce genç yeteneği işe almayı planladığını açıkladı. 2021 yılında Çin'de 758 bin binek otomobili satışı gerçekleştiren Mercedes, ABD'de 276 bin, Almanya'ya ise 213 bin adet otomobil satmıştı.