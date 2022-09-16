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    Mercedes-Benz Conecto hybrid Türkiye'de

    Mercedes-Benz'in şehir içi kullanıma yönelik otobüsü Conecto'nun hybrid versiyonu Türkiye yollarına çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 08:51
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    Mercedes-Benz Conecto hybrid Türkiye'de

    Şehir içi otobüs sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan Mercedes-Benz Conecto’nun hibrit modeli Mercedes-Benz Conecto hybrid,  Türkiye yollarına çıkmak için artık hazır.

    Tanıtımı gerçekleştirilen Conecto hybrid'in müşteri teslimatları 2023'ün ocak ayında başlayacak.

    Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, otobüsün hem kullanıcısına hem de çevreye yönelik faydalarına dikkat çekerek, "Aracımız, geleneksel dizel motorlu Conecto modelimize göre yüzde 6,5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor.

    Yılda 80.000 km yol kat eden bir Mercedes-Benz Conecto hybrid, gerçekleştirdiği yakıt tasarrufu sayesinde ortalama 5.2 ton CO2’in çevreye salınmasının önüne geçecek.

    "Ülkemize hayırlı olsun"

    Mercedes-Benz Türk’ün geliştirilme aşamasından üretim aşamasına kadar önemli bir rol üstlendiği yeni aracımızın ülkemize, sektörümüze ve şirketimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

    mercedes

    Mercedes-Benz Conecto hybrid’de, frenleme veya gazsız sürüş esnasında ortaya çıkan enerji, elektrikli motor tarafından elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

    Ardından bu enerji, tavanda konumlandırılmış yüksek depolama birimlerinde biriktiriliyor.

    Depolanan elektrik enerjisi, aracın kalkışı esnasında dizel motoru desteklemek için kullanılıyor ve dizel motora daha az yük binmesini sağlıyor.

    mercedes


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