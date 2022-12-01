Mercedes-Benz eSprinter şubatta tanıtılacak

Mercedes-Benz, elektrikli minibüs modeli eSprinter'ı şubatta tanıtmaya hazırlanıyor.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, son zamanlarda yaptığı çalışmalarla birlikte elektrikli araç sayısını artırmaya başladı.

Elektrifikasyon süreciyle birlikte şirketin araçları teker teker elektrikli versiyonlara kavuşuyor. Binek otomobillere ek olarak Mercedes-Benz'in hafif ticari araçları da elektrikleniyor.

Mercedes-Benz, elektrikli minibüs modeli eSprinter'ı şubat ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, tanıtımdan önce bazı testler gerçekleştiriyor.

Yeni mesafe testi yapıldı

Yeni yapılan bir test kapsamında araç, hiç durmadan Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi'nden Münih Havalimanı'na gitti.

Bu yolculuk süresi boyunca araç, halka açık yollarda hareket etti ve hem otobanda hem de şehir trafiğinde test edildi. Ayrıca yolu kısaltmak yerine biraz daha testi zorlaştırabilmek adına dağlık bölgelerden de geçildi.

Araç, 100 kilometrede ortalama 21.9 kWh'lik bir enerji tüketimi gerçekleştirdi ve 475 kilometrelik bir yolu hiç şarj olmadan katetti. Test sonunda 12 km'lik bir menzil kaldı.

2023'ün ikinci yarısından itibaren araç, Mercedes'in ABD'deki ve Almanya'daki fabrikalarında üretime girecek.