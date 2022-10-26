Mercedes-Benz Türk, 100 bininci otobüsünü üretti

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası bantlarından inen 100 bininci otobüs, üçüncü nesil Mercedes-Benz Travego oldu.

53 yıldır ülkemizdeki faaliyetlerine devam eden Mercedes-Benz Türk, yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 100 bininci otobüsünü üretti. Banttan inen son araç, üçüncü nesil Mercedes-Benz Travego oldu.

İHA'nın haberine göre Mercedes-Benz Türk, 1970 yılından bu yana 62 binden fazla otobüs ihracatına ulaştı. Fabrika, 50 bininci otobüsünü ürettiği 2008 yılına kadar 22 bin 500 otobüs, 2008-2022 yılları arasında 40 bine yakın otobüs ihraç etti.

6 farklı model üretiliyor

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, Mercedes-Benz ve Setra markalı 6 model, çeşitli versiyonlarıyla üretilip ihraç ediyor.

100 bininci otobüsün banttan inişi için Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda düzenlenen törende konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten 1’ini üretiyor, ürettiğimiz her 10 otobüsten 8’ini ihraç ediyoruz. Bugün 70’ten fazla ülkeye yaptığımız otobüs ihracatımız 62 bin adedi aştı." dedi.