Mercedes-Benz Türk, 2020'de 1 milyar euro ihracat gelirine ulaştı

Türkiye'deki faaliyetlerinde 53 yılı geride bırakan Mercedes-Benz Türk, 2020'de 1 milyar euro ihracat gelirine ulaşmayı başardı.

53 yıldır ülkemizdeki faaliyetlerine devam eden Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında gerçekleşen yeniden yapılanma sonrası 2021 yılında da sürdürülebilir bir büyümeye odaklandığını açıkladı.

2020 sonu itibarıyla Türkiye’deki faaliyetleri için toplamda 1.3 milyar euroyu aşkın yatırım değerine ulaşan şirketin, pandeminin etkisine rağmen otobüs ihracatından 422 milyon euro, kamyon ihracatından 479 milyon euro, Ar-Ge ve diğer alanlardaki hizmet ihracatından da 41 milyon euroyu aşkın gelir elde ettiği kaydedildi.

1 MİLYAR EUROLUK İHRACAT GELİRİ

Mercedes-Benz Türk'ün 2020 yılında yaklaşık 1 milyar euroluk ihracat gelirine ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Mart 2020 itibarıyla ülkemizde etkilerini hissettiğimiz koronavirüs pandemisine rağmen, 'ekonominin aşısı üretimdir' diyerek Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda sürdürülebilir üretime odaklandık.

2019 yılına kıyasla şehirlerarası otobüs satışlarımızda yüzde 90, kamyon satışlarımızda ise yüzde 141’lik artış ile 2020 yılını zirvede tamamladık. Eylül 2020’de 95 bininci otobüs ve Ekim 2020’de 285 bininci kamyon üretimine imza attık.

53 yıllık toplam yatırımlarımız 1.3 milyar euroyu aşarken, 2020 yılında üretim, Ar-Ge ve hizmet ihracatımızla ülkemize yaklaşık 1 milyar euroluk gelir sağladık.

2021 yılında şehirlerarası otobüs ve kamyon pazarlarındaki liderliğimizi üretim, ihracat ve Ar-Gr alanlarında sürdürmek öncelikli hedefimiz." ifadelerini kullandı.