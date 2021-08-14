Mercedes-Benz Türk, 300 bininci kamyonunu üretti

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 300 bininci kamyonu Actros 1851 banttan indi.

53 yıldır ülkemizdeki faaliyetlerine devam eden Mercedes-Benz Türk, üretimde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Mercedes-Benz Türk’ün 1986’da kurulan Aksaray Kamyon Fabrikası, 300 bininci kamyonunu üretti.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 300 bininci kamyonu, Mercedes-Benz çekici ailesinin en yeni üyelerinden Actros 1851 Plus oldu.

"İHRACAT YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ARTACAK"

Bu yıl fabrika tarihinin en yüksek üretim rakamlarına imza atmayı planladıklarını ifade eden, Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz, “İhracat rakamımızı geçtiğimiz yıla göre yüzde 50’nin üzerinde artırmayı hedefliyoruz. Aksaray Kamyon Fabrikamız, gerçekleştirdiği yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyor.” dedi.

Aracın banttan indirilmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Batmaz, ''Türkiye’deki köklü geçmişimiz ve Aksaray’daki 35 yıllık deneyimimizin ürünü olan 300 bininci kamyonumuzu banttan indirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu önemli dönüm noktası vesilesiyle 35 yıllık fabrika tarihimizde emeği olan ve bugün bu başarıyı devam ettiren tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Daimler AG’nin en önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda ve dünya standartlarında üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, kurulduğu günden bu yana yatırımlarıyla kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor.

Bin 900’ün üzerinde çalışanı ile Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin üretimine imza atan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.