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    Mercedes-Benz Türk, 320 bininci kamyonunu üretti

    Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 320 bininci kamyonunu ürettiğini duyurdu.
    • 05.12.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 09:12
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    Mercedes-Benz Türk, 320 bininci kamyonunu üretti

    Kapılarını açtığı 1986 yılından beri Aksaray’ı bir Mercedes-Benz şehrine dönüştüren Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

    Mercedes-Benz Türk, 320 bininci otobüsünü banttan indirdi. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; 2008’de 100 bininci, 2014’te 200 bininci, 2021’de ise 300 bininci kamyonun üretimine imza atmıştı.

    Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin üretimini gerçekleştiren fabrika; üretimi, istihdamı, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

    1900'den fazla çalışan

    Günümüzde 1.900’ün üzerinde çalışana istihdam sağlayan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, kamyon üretiminin yanı sıra AR-GE Merkezi de yer alıyor.

    Ürün geliştirme ve teknoloji çözümleri alanlarına da önemli yatırımların yapıldığı Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası hem istihdamını artırıyor hem de pek çok ilke imza atarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    MERCEDES


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