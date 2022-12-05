Mercedes-Benz Türk, 320 bininci kamyonunu üretti

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 320 bininci kamyonunu ürettiğini duyurdu.

Kapılarını açtığı 1986 yılından beri Aksaray’ı bir Mercedes-Benz şehrine dönüştüren Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Mercedes-Benz Türk, 320 bininci otobüsünü banttan indirdi. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; 2008’de 100 bininci, 2014’te 200 bininci, 2021’de ise 300 bininci kamyonun üretimine imza atmıştı.

Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin üretimini gerçekleştiren fabrika; üretimi, istihdamı, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

1900'den fazla çalışan

Günümüzde 1.900’ün üzerinde çalışana istihdam sağlayan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, kamyon üretiminin yanı sıra AR-GE Merkezi de yer alıyor.

Ürün geliştirme ve teknoloji çözümleri alanlarına da önemli yatırımların yapıldığı Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası hem istihdamını artırıyor hem de pek çok ilke imza atarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



