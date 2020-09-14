Mercedes-Benz Türk, 95 bininci otobüsünü üretti

Türkiye otobüs üretiminde öncülerden biri olan Mercedes-Benz Türk, 95 bininci otobüsünün üretimini tamamladığını duyurdu.

Türkiye'nin yabancı sermayeli en büyük şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, ilk olarak üretime başladığı 1968 yılından günümüze kadar 95 bin otobüs ürettiğini açıkladı.

95 bininci otobüs olan yeni Tourismo, dünyanın en modern ve entegre otobüs fabrikalarından biri olarak kabul edilen Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'ndaki üretim ve kalite kontrol süreçlerini tamamladı ve İspanya'ya doğru yola çıktı.

Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilmiş olan otobüsün öne çıkan özellikleri arasında, engelli yolcular için bulundurulan lift ve 394 beygir gücündeki Euro VI motorunun yanı sıra, en ileri güvenlik sistemleri olan araç mesafe takip, acil fren ve şerit takip sistemleri yer alıyor.

Otobüs Fabrikası, üretimine kesintisiz devam ederek 2019 yılında 4 bin 134 adet otobüs üretti.

ÜRETİMİN YÜZDE 96'SI İHRAÇ EDİLDİ

Şirket, başta Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 96'sını ihraç ederek 2019 yılında 3 bin 985 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi ve sadece otobüs ihracatından gelen 548 milyon euroluk gelirle ülke ekonomisine katkı sağladı.

Yaklaşık 3 bin 500 çalışanın istihdam edildiği Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen Travego, Intouro, Tourismo, Setra UL & LE ile dizel ve gazlı motor seçenekleriyle Conecto Solo ve Körüklü otobüsler, 70'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

