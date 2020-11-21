Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 25 yılda 72 bin otobüs üretti

Daimler dünyasının en önemli otobüs üretim tesislerinden olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, bu sene 25. yaşına girdi.

Günümüzde yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edildiği Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda 25 yıllık süreçte yaklaşık 8 bin kişi çalıştı ve 72 binden fazla otobüs üretildi.

Türkiye'de üretilen her 2 otobüsten biri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nın üretim bantlarından ve kalite güvence süreçlerinden geçerek yollara çıkıyor.

Yıllık 4 bin 500 üretim kapasiteli fabrikada üretilen Mercedes-Benz ve Setra markalı otobüslerin yüzde 90'ı, başta Avrupa olmak üzere 70'ten fazlaya ülkeye ihraç ediliyor.

2019 yılında toplam 3 bin 985 adet otobüs ihracatıyla bu alanda da bir rekor kırılmıştı, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu koşullara rağmen ocak-ekim arası on aylık süreçte toplam 2 bin 614 adet otobüsün ihracatı gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, “53 yıldır Türk işçisinin ve mühendislerinin emeğiyle, Mercedes-Benz markasının kalitesiyle devam eden faaliyetlerimizin son 25 yılında, Hoşdere Otobüs Fabrikamız Türkiye'nin en önemli otomotiv merkezlerinden biri konumuna geldi.

"İKİ OTOBÜSTEN BİRİ BURADA ÜRETİLİYOR"

Türkiye'de satılan her iki otobüsten biri bu tesislerde üretiliyor ve Mercedes-Benz Türk'ün imzasını taşıyor. Sadece üretim ile yetinmiyoruz. Fabrikamız bünyesinde 2009 yılında kurulan AR-GE merkezimiz ile de hem Daimler bünyesindeki tüm otobüs dünyasında söz sahibiyiz hem de mühendislik ihracatımızla ülkemize katkı sağlıyoruz.

Fabrikamız bünyesindeki Küresel IT Çözümleri Merkezi; Daimler'in Almanya'dan Japonya'ya kadar 40'tan fazla ülkedeki IT ağına SAP lojistik sistemleri geliştiriyor ve yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayarak, kurulduğu 2013 yılından günümüze Türkiye'yi bilgi teknolojileri alanında bir üs konumuna getiriyor.

25 yılda aldığımız tüm sorumlulukları başarıya dönüştürerek, dünyanın en önde gelen otobüs üretim merkezlerinden birine taşıdığımız Hoşdere Otobüs Fabrikamız geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sürdürecektir.

Bu başarıya katkısı olan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.