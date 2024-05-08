Mercedes-Benz Türk ürettiği 10 otobüsten 7'sini ihraç etti Mercedes-Benz Türk, 2024'ün ilk çeyreğinde Aksaray Kamyon Fabrikası'ndan 2 bin 865 adet kamyon ve çekicinin yanı sıra Hoşdere Otobüs Fabrikası'ndan 769 adet otobüs ihracatı gerçekleştirdi.

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Mercedes-Benz Türk, 2024’ün ilk çeyreğinde 2 bin 865 adet kamyon ve çekici, 769 adet otobüs ihracatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirketin en çok kamyon ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler Polonya, İspanya, İtalya olurken, otobüs ihracatında ilk üçte İspanya, Portekiz ve Fransa yer aldı.

Her 10 kamyondan 7'sini ihraç etti

Verilen bilgiye göre, Mercedes-Benz Türk, 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 7’sine imza atarken, Hoşdere Otobüs Fabrikasında ürettiği her 10 otobüsten 7’sini ihraç etti.

İlk çeyrekte Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan 27 farklı ülkeye otobüs ihracatı yapılırken, Aksaray’da üretilen kamyonlar 13 ülkede yollara çıktı.

1967 yılından bu yana faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, 1970 yılında ilk otobüs ihracatını Mısır’a gerçekleştirirken, 2001 yılında ise Çek Cumhuriyeti’ne ilk kamyon ihracatını gerçekleştirmişti.