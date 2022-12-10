Mercedes-Benz Türk yeni üretim tesisi kurdu

Mercedes-Benz Türk, Kuzey Amerika’ya ihraç edilen Tourrider modeli için özel bir üretim tesisi hayata geçirdi.

1968 yılından bu yana ülkemizde otobüs modelleri üreten ve ilk ihracatını 1970 yılında gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, üretime başladığı 1968 yılından bu yana başarılı performansını sürdürdü.

Mercedes-Benz Türk, 1970 yılından bu yana 62 binden fazla otobüs ihracatına ulaştı. Fabrika, 50 bininci otobüsünü ürettiği 2008 yılına kadar 22 bin 500 otobüs, 2008-2022 yılları arasında 40 bine yakın otobüs ihraç etti.

Yeni tesis kurdu

Mercedes-Benz Türk, Kuzey Amerika’ya ihraç edilen Tourrider modeli için özel bir üretim tesisi hazırladı.

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda inşa ettiği üretim tesisi ile yeni otobüs modellerine hayat verecek.

Hoşdere fabrikasının içerisine kurulan tesiste Mercedes-Benz Tourrider’ın üretimi yapılacak. 6.6 metrekarelik alana sahip tesiste üretilen model, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs unvanına sahip.



