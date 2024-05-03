Mercedes-Benz, Türkiye'de 210 milyon TL'lik yatırımla yeni merkez açtı Türkiye, Mercedes-Benz için özel olarak geliştirilen yüksek teknolojiyle donatılmış ambar yönetim sistemini kullanmaya başlayan üçüncü ülke oldu.

AA

Mercedes-Benz, Türkiye'de 210 milyon TL'lik yatırımla parça lojistik merkezi açtığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yeni yatırımla lojistik merkezinde 100 kişilik ek istihdam sağlandı.

Şirket, Gebze’de kurduğu ve tüm Türkiye’deki acentelere parça tedariki sağlayacağı parça lojistik merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye, dünyada 3. ülke oldu

Mercedes-Benz Otomotiv'in kendi elektriğini üretecek yeni lojistik merkezi sayesinde Türkiye, Mercedes-Benz için özel olarak geliştirilen yüksek teknolojiyle donatılmış ambar yönetim sistemini kullanmaya başlayan dünyada 3’üncü ülke oldu.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İhtiyaçlarımız doğrultusunda 22 bin metrekareye kadar büyütebileceğimiz tesisimiz ile enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi alanlarda öncü uygulamaları benimseyerek çevresel etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyoruz.



210 milyon TL’lik yatırımla kurduğumuz yeni lojistik merkezimiz ile 100 kişilik ek istihdam sağlıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)