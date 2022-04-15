Mercedes-Benz Vision EQXX, tek şarjla 1000 km yol gitti

Tanıtım esnasında tam dolu batarya ile 1000 kilometre yol yapabileceği belirtilen Mercedes-Benz Vision EQXX, tek şarjla Almanya'dan Fransa'ya 1000 km yol gitmeyi başardı.

Mercedes-Benz, tek bir şarj ile yaklaşık 1.000 km yol katedebildiğini iddia ettiği yeni konsept elektrikli aracı Vision EQXX'i bu yılın başlarında görücüye çıkarmıştı.

Vision EQXX, Lucid Air Dream Edition'ın menzilinden 160 kilometre ve Tesla Model S Long Range Plus'ın menzilinden 350 kilometre daha uzun bir menzil sunuyor.

Mercedes-Benz başkanı Ola Källenius, Vision EQXX'in halka açık yollarda 100 km seyahat etmek için 10 kWh'den daha az enerji harcayacağını söylüyor.

Konsept modelde yer alan 100 kWh'lik batarya, EQS'dekinin yarısı büyüklüğünde ve yüzde 30 daha hafif. Ayrıca, aracın tavanında 25 km'ye kadar ek menzil sağlayabilen ultra ince güneş panelleri bulunuyor.

İddiasını kanıtladı

Mercedes'in şimdiye kadarki en verimli aracı olma iddiasıyla tanıtılan Vision EQXX konsepti, tek şarjla 1000 kilometre menzil sunduğu iddiasını doğruladı.

Mercedes-Benz Vision EQXX, söz konusu yolculukta tek şarjla tam 1008 kilometre menzile ulaşarak bu konuda gerçekten iddialı olduğunu gösterdi.

Almanya'da Sindelfingen'den yola çıkan araç, Gotthard Tüneli ve Milan'dan geçerek Fransa'da Cassis'e ulaştı. Soğuk ve yağmurlu havada yolculuğa başlayan Vision EQXX, rota boyunca zaman zaman trafik sıkışıklığına da maruz kaldı.

12 saat 2 dakika süren yolculuk esnasında sürücü değişimi ve lastik basıncının kontrol edilmesi için iki kez 15'er dakika ara verildi.

Verilere baktığımızda, yolculuktaki ortalama hızın 87.4 km/s olduğunu ve otoyollarda zaman zaman 140 km/s azami hıza ulaşıldığını görüyoruz.

Vision EQXX'in yolculuktaki ortalama enerji tüketimi ise 8.7 kWsa/100 km olarak kayıtlara geçti.