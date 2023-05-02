Mercedes-Benz, yüksek hızları ücretli abonelik ile satacak Mercedes-Benz, EQS ve EQE'nin kilitli bir özelliğinin açılması için abonelik paketi başlattı. Ödeme yapan kullanıcılar, aracın motor gücünü yükseltebilecek.

ensonhaber.com

Özellikle dijital yayın platformlarında karşımıza çıkan aylık abonelik paketlerinin, otomotiv sektörüne de büyük gelir sağlaması bekleniyor.

Günümüzde Lexus, Toyota ve Subaru gibi üreticiler, otomobillerde yer alan çeşitli akıllı özellikleri kullanabilmek için aylık paketler sunmaya başladı.

Otomobil şirketleri, belirli özelliklere erişmek için müşterilere aylık veya yıllık abonelikler sunarak satıştan sonra bile uzun vadeli gelir elde etmenin peşinde.

Mercedes de aylık abonelik sistemine geçti

Mercedes-Benz, EQS ve EQE'nin kilitli bir özelliğinin açılması için abonelik paketi başlattı. Ödeme yapan kullanıcılar, aracın motor gücünü yükseltebilecek.

Varsayılan olarak 215 kW güce sahip olan bir motorla gelen EQE, bu özellik devreye alındığında 260 kW güç üretebiliyor.

Benzer bir şekilde, EQS'in 265 kW motor gücü, Acceleration Increase özelliği sayesinde 330 kW değerine çıkıyor..

Acceleration Increase özelliği aktif edildiğinde, EQE sedanın 0-100 km/s hızlanma süresi 6 saniyeden 5,1 saniyeye düşüyor.

Mercedes-Benz, EQE'nin SUV ve sedan versiyonları için Acceleration Increase özelliğini aktifleştirmek isteyen müşteriler, aylık 60 dolar ödeyecek.