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    Mercedes-Benz'in yeni elektrikli sedan konsepti ortaya çıktı

    Mercedes-Benz'in yeni elektrikli sedan konsepti ortaya çıktı

    2022 yılına hızlı başlayacak Mercedes, yeni elektrikli sedan modeli Vision EQXX'i tanıtacak. İşte otomobile dair bazı detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:40
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    Elektrikli otomobiller konusunda 2022 yılında hızlı başlamak isteyen Mercedes-Benz, ocak ayında yeni elektrikli sedan modeli Vision EQXX'i görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

    Her ne kadar otomobille ilgili çok fazla bilgi olmasa da Mercedes, yeni elektrikli konsept modeli için gölgeli bir ipucu (teaser) görüntüsü paylaştı.

    COUPE GÖRÜNÜMLÜ SEDAN

    Bu gölgeli profil görüntüsünden, aracın coupe görünümlü ve 4 kapılı bir sedan olacağını görebiliyoruz.

    MERCEDES

    Ön kaput kısmında fazlasıyla bombeye sahip olan aracın arka tarafı ise çok keskin bir açıya sahip.

    Hem bu detaylarla hem de fazlasıyla uzun gövdesiyle şimdiden dikkatleri çeken konsept otomobil, yan kısımdan CLS modeline de biraz benziyor.

    MERCEDES'İN EN VERİMLİ OTOMOBİLİ

    Mercedes-Benz, bu aracın yazılımsal yönünün çok kuvvetli olacağını da vurguluyor. Hatta firma, bu aracın bugüne kadar Mercedes'in ürettiği en verimli otomobil olacağını düşünüyor.

    Vision EQXX modelinin tasarımı ve teknik özellikleriyle ilgili birçok detay, tanıtım etkinliğinde karşımıza çıkacak.

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