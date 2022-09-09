Mercedes, binlerce çalışanını işten çıkarıyor

Mercedes, Brezilya'da faaliyet gösteren kamyon ve otobüs şasesi fabrikasında 3 bin 600 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev şirketleri de etkiliyor. Daha önce; Google, Meta, Apple ve Tesla gibi büyük markalar, çalışan sayısını azaltma kararı almıştı.

Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Mercedes de işten çıkarma kararını devreye sokmayı planlıyor.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki kamyon ve otobüs şasesi fabrikasında görev yapan 3 bin 600 çalışan, yeniden yapılanma çerçevesinde işten çıkarılacak.

İşten çıkarmalar 2 bin 200 kadrolu, 1400 de sözleşmeli personel arasında gerçekleşecek.

İşten çıkarmanın nedeni

İşten çıkarmalara neden olarak şirket, maliyet baskıları ve otomotiv sektöründeki değişimle başa çıkmak için fabrika üretimlerinin bir kısmını taşeronlara vermeyi planladığını duyurdu.