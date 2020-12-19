Mercedes, Brezilya'daki fabrikasını kapatma kararı aldı

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz AG, Brezilya'nın Iracemapolis kentinde bulunan fabrikasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Alman otomobil üreticisi Mercedes, koronavirüsün getirdiği ekonomik zorluklarla baş edebilmek için önemli kararlar almak zorunda kalıyor.

Brezilya'daki Iracemapolis fabrikasında lüks otomobil üretiminin durduğunu belirten Mercedes-Benz, çalışanlar için sürdürülebilir çözüm bulmak adına çalışmaların yapıldığını belirtti.

Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Burzer yaptığı açıklamada, Brezilya’da yıllardan bu yana devam eden zorlu durumun, koronavirüs salgını ile birlikte daha da kötüleştiğini ve lüks araç satışlarında ciddi düşüş yaşandığını belirterek, ''Bu nedenle Brezilya’da lüks araç üretimini sona erdirmeye karar verdik.'' dedi.





Dev grup, bölgedeki lüks otomobil satışlarında yaşanan düşüşlerden dolayı böyle bir karar verdi. Sao Paulo’nun kuzeyinde yer alan ve otomobil üretimi gerçekleştirilen tesiste 370 çalışan bulunuyor.

1956 yılında kurulan bu üretim tesisi markanın ticari araçlarının yanında C Serisi, A Serisi ve GLA gibi modellerinde üretimini de gerçekleştirmişti.