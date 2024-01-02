Mercedes, CES 2024'te yapay zeka destekli asistanını gösterecek Mercedes, CES 2024'te tam elektrikli G-Serisi'nin kamuflajlı bir prototipini gösterecek ve yeni giriş seviyesi Concept CLA'yı Kuzey Amerika'da görücüye çıkaracak.

ensonhaber.com

Mercedes-Benz, ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2024'te, otomobille daha insan benzeri bir etkileşim sağlamak için geliştirdiğini söylediği MBUX Sanal Asistan da dahil olmak üzere bir dizi dijital yeniliği tanıtacak.

Aynı zamanda Mercedes, 750 km'den fazla menzile sahip, dört kapılı, coupe tarzı elektrikli bir sedan olan Concept CLA'yı Kuzey Amerika'da ilk kez görücüye çıkaracak.

Konsept araç, tam elektrikli modeller de dahil olmak üzere yeni giriş seviyesi Mercedes araçlarının ön izlemesini yapacak.

Unity grafiklerini kullanacak

Mercedes, Sanal Asistan'ın Unity'nin yüksek çözünürlüklü oyun motoru grafiklerini kullanarak, yepyeni teknolojiler sunacağını söylüyor.

Merkezi San Fransciso'da bulunan Unity, yeni MB.OS işletim sisteminin bilgi-eğlence alanını güçlendirmek için Mercedes ile iş birliği yapıyor.

MB.OS ve Unity sistemini kullanan ilk otomobillerin 2024 yılında satışa çıkması planlanıyor.

İşletim sistemi ve CLA'ya ek olarak, Mercedes tam elektrikli G-Serisi SUV'un kamufle edilmiş bir versiyonunu da sergileyeceğini ve araç içi eğlence alanında bir ortaklığı duyuracağını söyledi.